​На основных проспектах Баку наблюдается плотность движения

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня утром на основных дорогах города Баку наблюдается относительная плотность движения транспортных средств.

Об этом Report сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

Так, на проспекте Зии Бунъядова (относительная плотность), улице Юсифа Сафарова (относительная плотность), шоссе Баку-Сумгайыт (в направлении столицы), проспектах Нобеля (в направлении центра) и Гейдара Алиева (второстепенная дорога/в направлении центра) отмечается плотность движения транспортных средств.