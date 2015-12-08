 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​На основных проспектах Баку наблюдается плотность движения

    Отмечается медленное движение автомобилей на дорогах в направлении центра города

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня утром на основных дорогах города Баку наблюдается относительная плотность движения транспортных средств.

    Об этом Report сообщили  в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

    Так, на проспекте Зии Бунъядова (относительная плотность), улице Юсифа Сафарова (относительная плотность), шоссе Баку-Сумгайыт (в направлении столицы), проспектах Нобеля (в направлении центра) и Гейдара Алиева (второстепенная дорога/в направлении центра) отмечается плотность движения транспортных средств.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi