​На основных дорогах столицы отмечается плотное движение транспорта

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня утром на проспекте Гейдара Алиева (пересечение улиц А.Нейматулла и А.Гасаноглу), проспектах Хатаи и Метбуат (Бадамдарское шоссе) отмечается плотный транспортный поток.

Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

Кроме того, на шоссе Баку-Сумгайыт (в направлении столицы), проспекте Нефтчиляр (перед Кукольным театром), Тбилисском проспекте (перед министерством транспорта), проспекте Зии Бунъядова (перед метро "Короглу"), улице Юсифа Сафарова (напротив больницы Нефтяников), улице Зарифы Алиевой и Бинагадинском шоссе отмечается плотное движение автомобилей.