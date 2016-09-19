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    На основных дорогах Баку отмечается плотное движение транспорта

    В настоящее время на проспектах наблюдается плотное движение транспортных средств

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня утром на проспекте Зии Буньятова (в обоих направлениях) наблюдается относительно плотное движение транспортных средств.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), в настоящее время на улице Юсифа Cафарова, улице Аббаскули-ага Бакиханова (в направлении Государственного комитета статистики), на Тбилисском проспекте, а также на Бинагадинском шоссе (в направлении центра), улице Фазиля Байрамова, Афияддина Джалилова, Короглу Рагимова (в направлении президентской резиденции) и на проспекте Гасан-бека Зардаби также отмечается плотный транспортный поток.

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