На основных дорогах Баку отмечается плотное движение транспорта

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня утром на проспекте Зии Буньятова (в обоих направлениях) наблюдается относительно плотное движение транспортных средств.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), в настоящее время на улице Юсифа Cафарова, улице Аббаскули-ага Бакиханова (в направлении Государственного комитета статистики), на Тбилисском проспекте, а также на Бинагадинском шоссе (в направлении центра), улице Фазиля Байрамова, Афияддина Джалилова, Короглу Рагимова (в направлении президентской резиденции) и на проспекте Гасан-бека Зардаби также отмечается плотный транспортный поток.