На основных дорогах Баку отмечается плотное движение транспорта

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня утром в связи с началом нового учебного года на основных улицах и проспектах Баку наблюдается плотное движение транспортных средств.

Как передает Report, в эти минуты на шоссе Баку-Сумгайыт (напротив Бакинского международного автовокзала, в направлении столицы), Масазырском круге, Московском проспекте автомобили стоят практически без движения.

В то же время, по информации Центра интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), на улице Узеира Гаджибейли (в направлении моста Джаваншира), проспекте Зии Бунъятова, Тбилисском проспекте, улице Аббаскули-ага Бакиханова (в направлении проспекта Иншаатчылар), улице Рашида Бейбутова (в направлении Центробанка), проспекте Азадлыг (Бинагадинское шоссе), улице Юсифа Сафарова (напротив больницы Нефтяников), проспекте Бабека (относительная плотность), улице Самеда Вургуна (напротив Современного образовательного комплекса), улице Короглу Рагимова, улице Гасана Алиева (напротив Службы Asan) и улице Ниязи (в направлении м."Ичери-шехер") также отмечается плотный транспортный поток.