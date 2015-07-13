На основных дорогах Баку наблюдается плотное движение транспорта

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ В настоящее время в Баку наблюдается плотное движение транспортных средств.

Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), в данные минуты на шоссе Баку-Сумгайыт (в направлении к кругу 20 января), на Бинагадинском шоссе, проспекте Азадлыг (в направлении проспекта Зии Буньядова), в том числе на улице Юсифа Сафарова (в направлении Нобелевского проспекта) и на Тбилисском проспекте (в направлении центра) образовались пробки.