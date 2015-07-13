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    На основных дорогах Баку наблюдается плотное движение транспорта

    На ряде проспектов наблюдается плотное движение автомобилей

    Баку. 13  июля. REPORT.AZ/ В настоящее время в Баку наблюдается плотное движение транспортных средств.

    Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), в данные минуты на шоссе Баку-Сумгайыт (в направлении к кругу 20 января), на Бинагадинском шоссе, проспекте Азадлыг (в направлении проспекта Зии Буньядова), в том числе на улице Юсифа Сафарова (в направлении Нобелевского проспекта) и на Тбилисском проспекте (в направлении центра) образовались пробки.  

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