​На одном из основных проспектов Баку образовались пробки

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня утром в Баку на проспекте Зии Бунъятова (в направлении круга "20 января") наблюдается относительно плотный транспортный поток.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), в эти минуты на Тбилисском проспекте (напротив министерства транспорта), улице Короглу Рагимова (перед Президентской резиденцией) и Московском проспекте (второстепенная дорога/в направлении круга "20 января") отмечается относительно плотное движение автомобилей.