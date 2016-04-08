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    ​На одном из основных проспектов Баку образовались пробки

    На дорогах наблюдается относительно плотное движение автомобилей

    Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня утром в Баку на проспекте Зии Бунъятова (в направлении круга "20 января") наблюдается относительно плотный транспортный поток.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), в эти минуты на Тбилисском проспекте (напротив министерства транспорта), улице Короглу Рагимова (перед Президентской резиденцией) и Московском проспекте (второстепенная дорога/в направлении круга "20 января") отмечается относительно плотное движение автомобилей.

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