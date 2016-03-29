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    ​На одном из основных проспектов Баку образовались пробки

    На некоторых улицах наблюдается интенсивное движение транспорта

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Сегодня утром в связи с дождливыми погодными условиями на некоторых улицах и проспектах Баку наблюдается плотное движение транспортных средств.

    Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), в эти минуты на пересечении проспекта Бабека с улицей Юсифа Сафарова, а также пересечении улицы Юсифа Сафарова с улицей Узеира Гаджибекова образовались пробки.

    Кроме того, на улице А.Бакыханова (в направлении парка "Деде Горгуд"), проспекте Зии Бунъятова (в направлении круга "20 января") и улице Афияддина Джалилова наблюдается интенсивное движение транспорта.

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