​На одном из основных проспектов Баку образовались пробки

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Сегодня утром в связи с дождливыми погодными условиями на некоторых улицах и проспектах Баку наблюдается плотное движение транспортных средств.

Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), в эти минуты на пересечении проспекта Бабека с улицей Юсифа Сафарова, а также пересечении улицы Юсифа Сафарова с улицей Узеира Гаджибекова образовались пробки.

Кроме того, на улице А.Бакыханова (в направлении парка "Деде Горгуд"), проспекте Зии Бунъятова (в направлении круга "20 января") и улице Афияддина Джалилова наблюдается интенсивное движение транспорта.