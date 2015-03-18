​На одной из центральных улиц Баку образовалась автомобильная пробка

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Сегодня на центральных улицах Баку наблюдаются огромные автомобильные пробки. В настоящее время на многих основных дорогах столицы движение автотранспорта остановилось.

Как сообщили Report в центре интеллектуального управления транспортом г. Баку, в настоящее время на Бинагадинском шоссе (в сторону города), на шоссе аэропорт - в сторону города, а также на проспекте Азадлыг (в сторону ул. 28 Мая) и проспекте Хатаи (перед министерством образования) движение автотранспорта остановилось.