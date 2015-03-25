​На одной из центральных улиц столицы приступили к очередному этапу ремонтных работ

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Ремонтные работы на улице Сулеймана Рустама в Насиминском районе Баку продолжаются. Отрезок в 220 метров вдоль обочины дороги отделан плитами, участок дороги расчищен от старого асфальтового и бетонного покрытия.

Об этом Report заявили в пресс-службе ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта.

По информации, с сегодняшнего утра приступили к прокладке нового асфальтового покрытия. А с завтрашнего дня начнут обновлять железобетонные плиты и люки на коммуникационных колодцах.