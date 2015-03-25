 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​На одной из центральных улиц столицы приступили к очередному этапу ремонтных работ

    Отрезок в 220 метров вдоль обочины дороги отделан плитами

    Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Ремонтные работы на улице Сулеймана Рустама в Насиминском районе Баку продолжаются. Отрезок в 220 метров вдоль обочины дороги отделан плитами, участок дороги расчищен от старого асфальтового и бетонного покрытия.

    Об этом Report заявили в пресс-службе ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта.

    По информации, с сегодняшнего утра приступили к прокладке нового асфальтового покрытия. А с завтрашнего дня начнут обновлять железобетонные плиты и люки на коммуникационных колодцах.  

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi