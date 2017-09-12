На обеспечение оросительной водой территорий Гаджигабульского, Шамахинского и Зардабского районов выделено 8 млн манатов

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал 12 сентября распоряжение о дополнительных мерах, связанных с продолжением проектов обеспечения оросительной водой территорий в Гаджигабульском, Шамахинском и Зардабском районах.

Как сообщает Report, в распоряжении говорится, что в результате успешной реализации государственных программ, играющих исключительную роль в области обеспечения регионального баланса, определенного в качестве приоритета в стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики, регионы страны вышли на качественно новый этап. Охватывая целенаправленную политику в области всестороннего развития регионов, государственные программы также играют неоценимую роль в расширении предпринимательской деятельности, реализации крупномасштабных инфраструктурных проектов, повышении уровня коммунальных услуг, дальнейшем улучшении благосостояния населения и снижении уровня бедности.

В результате осуществления мер, предусмотренных государственными программами социально-экономического развития регионов, для обеспечения продовольственной безопасности в сельскохозяйственном секторе развивались сферы растениеводства и животноводства, еще более повысился уровень самообеспечения продовольственной продукцией. Предоставление помощи за счет средств государственного бюджета в целях стимулирования производства стало одним из факторов, обеспечивающих достижение ежегодного динамичного развития в сфере сельскохозяйственного производства. В рамках данных мероприятий началась реализация проекта обеспечения оросительной водой территории площадью 10000 гектаров в Гаджигабульском и Шамахинском районах и 10000 гектаров в Зардабском районе.

Согласно распоряжению, в целях обеспечения государственной поддержки продолжению начатых проектов по обеспечению оросительной водой территорий в Гаджигабульском, Шамахинском и Зардабском районах, из средств, предусмотренных в подпункте 1.14.3.3.9 указа президента Азербайджанской Республики "О применении закона Азербайджанской Республики "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год" от 27 декабря 2016 года номер 1180, Открытому акционерному обществу "Азерсу" выделено 8 млн манатов.