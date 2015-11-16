На Нобелевском проспекте наблюдается беспорядочное движение автомобилей

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня утром на автомобильных дорогах Баку наблюдается относительно плотное движение транспортных средств.
Об этом Report сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).
Ремонтные работы на улице Рамиза Гулиева в Хатаинском районе (при выходе на Нобелевский проспект, перед кафе "Наргиля") препятствуют движению транспорта. Помимо этого, на шоссе Баку-Сумгайыт и улице Юсифа Сафарова (перед больницей нефтяников) отмечается плотный транспортный поток.
Как сообщает Report, со вчерашнего дня на пересечении улицы Рамиза Гулиева и Нобелевского проспекта движение транспорта приняло хаотичный характер. На территории ведутся ремонтные работы, поэтому наблюдается большая плотность движения автомобилей. Сотрудники дорожной полиции не регулируют движение транспорта на данной территории.
Aynur ƏliyevaАвтор новости
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