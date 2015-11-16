На Нобелевском проспекте наблюдается беспорядочное движение автомобилей

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня утром на автомобильных дорогах Баку наблюдается относительно плотное движение транспортных средств.

Об этом Report сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

Ремонтные работы на улице Рамиза Гулиева в Хатаинском районе (при выходе на Нобелевский проспект, перед кафе "Наргиля") препятствуют движению транспорта. Помимо этого, на шоссе Баку-Сумгайыт и улице Юсифа Сафарова (перед больницей нефтяников) отмечается плотный транспортный поток.

Как сообщает Report, со вчерашнего дня на пересечении улицы Рамиза Гулиева и Нобелевского проспекта движение транспорта приняло хаотичный характер. На территории ведутся ремонтные работы, поэтому наблюдается большая плотность движения автомобилей. Сотрудники дорожной полиции не регулируют движение транспорта на данной территории.