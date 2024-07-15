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На нескольких улицах Баку затруднено движение транспорта

На нескольких улицах Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
15 июля 2024 г. 08:29
На нескольких улицах Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт в направлении станции метро "20 Января";

2. Бинагадинское шоссе в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

3. Шоссе Сабунчи-Забрат в направлении станции метро "Кёроглу";

4. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января".

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Версия на азербайджанском языке Bakı yollarındakı son vəziyyət açıqlanıb

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