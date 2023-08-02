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На некоторых улицах Баку затруднено движение транспорта

На некоторых улицах Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
2 августа 2023 г. 08:28
На некоторых улицах Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, в настоящее время на нижеприведенных дорогах Баку затруднено движение транспорта:

1. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января".

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Версия на азербайджанском языке Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

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