На некоторых улицах Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, в настоящее время на нижеприведенных дорогах Баку затруднено движение транспорта:

1. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января".