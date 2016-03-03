​На некоторых улицах в центре Баку ограничат движение транспорта

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Операционная компания Baku City Circuit продолжает работы по подготовке к предстоящим в июне соревнованиям "Формула-1". На центральных улицах столицы частично проводятся ремонтно-строительные работы.

Как сообщили Report в компании, в связи с укладкой временного защитного асфальтового покрытия 3-4 марта будет перекрыто движение транспортных средств на улице Азиза Алиева. В эти дни "Крепостные ворота" ("Гоша Гала гапысы") будут открыты для движения автомобилей.

С 5 марта будет ограничено движение транспорта на участке от улицы Азиза Алиева до пересечения улицы Истиглалийят с проспектом Азербайджан. В этот день "Крепостные ворота" также будут перекрыты. Обе улицы откроются для движения утром 6 марта.