На некоторых улицах в Баку наблюдаются заторы

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Проспект Зии Буниятова, начиная с пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3. Круг у станции метро "20 Января";

4. Тбилисский проспект, в направлении центра;

5. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

6. Проспект Бабека, в направлении центра;

7. Улица 28 Мая, от перекрестка с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

8. Улица Узеира Гаджибейли, в направлении центра.