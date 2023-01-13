На некоторых улицах в Баку наблюдаются заторы

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:
1. Проспект Зии Буниятова, начиная с пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
3. Круг у станции метро "20 Января";
4. Тбилисский проспект, в направлении центра;
5. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
6. Проспект Бабека, в направлении центра;
7. Улица 28 Мая, от перекрестка с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
8. Улица Узеира Гаджибейли, в направлении центра.