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На некоторых улицах в Баку наблюдаются заторы

На некоторых улицах в Баку наблюдаются заторы Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
13 января 2023 г. 09:01
На некоторых улицах в Баку наблюдаются заторы

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Проспект Зии Буниятова, начиная с пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
3. Круг у станции метро "20 Января";
4. Тбилисский проспект, в направлении центра;
5. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
6. Проспект Бабека, в направлении центра;
7. Улица 28 Мая, от перекрестка с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
8. Улица Узеира Гаджибейли, в направлении центра.

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Версия на азербайджанском языке Bakının bəzi küçə və prospektlərində nəqliyyatın sıxlığı müşahidə edilir - SİYAHI

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