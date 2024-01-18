На некоторых улицах и проспектах Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:
1. Улица Алы Мустафаева, в сторону проспекта Зии Буниятова;
2. Автодорога Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
3. Тбилисский проспект, от метро "20 Января" в сторону центра;
4. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
5. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;
6. Улица Рашида Бейбутова, в сторону Центрального банка;
7. Проспект Нефтяников, в сторону круга "Азнефть";
8. Улица Юсифа Сафарова, в сторону центра;
9. Проспект Хатаи, в сторону проспекта Гейдара Алиева;
10. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра.