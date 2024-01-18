На некоторых улицах и проспектах Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Улица Алы Мустафаева, в сторону проспекта Зии Буниятова;

2. Автодорога Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

3. Тбилисский проспект, от метро "20 Января" в сторону центра;

4. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

5. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;

6. Улица Рашида Бейбутова, в сторону Центрального банка;

7. Проспект Нефтяников, в сторону круга "Азнефть";

8. Улица Юсифа Сафарова, в сторону центра;

9. Проспект Хатаи, в сторону проспекта Гейдара Алиева;

10. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра.