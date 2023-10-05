На некоторых улицах и проспектах Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
2. Проспект Зии Буниятова, от Олимпийского стадиона в направлении станции метро "20 Января";
3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
4. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
6. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
7. Улица Зарифы Алиевой;
8. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;
9. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
10. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
11. Проспект Бабека, в направлении центра;
12. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу".