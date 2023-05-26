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На некоторых улицах и проспектах Баку ограничат движение транспорта

На некоторых улицах и проспектах Баку ограничат движение транспорта С 27 по 29 мая движение транспортных средств будет частично ограничено в связи с ремонтными работами, очисткой и мойкой тоннелей и путепроводов на некоторых улицах и проспектах Баку. Как сообщает Report, информацию об этом распространило Государст
Инфраструктура
26 мая 2023 г. 12:00
На некоторых улицах и проспектах Баку ограничат движение транспорта

С 27 по 29 мая движение транспортных средств будет частично ограничено в связи с ремонтными работами, очисткой и мойкой тоннелей и путепроводов на некоторых улицах и проспектах Баку.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Сообщается, что ремонтные работы будут проведены на проспекте Азадлыг (от улицы Мамед Араз до улицы Наджафа Нариманова) в Наримановском районе, улице Самеда Вургуна (от улицы Салатын Аскеровой до улицы Шамиля Азизбекова) и улице Мехти Гусейна в Сабаильском районе, улице Шихали Гурбанова (от улицы Физули до улицы Салатын Аскеровой) в Ясамальском районе, Бакинской кольцевой дороге (частично от ТЦ "Бина" до Бакинского городского Управления дорожной полиции) и Московском проспекте (от тоннеля в направлении ул. 20 января).

Очистку и промывку тоннелей и путепроводов планируется провести на проспектах Гейдара Алиева, Зии Буньядова, 8 Ноября и Ататюрка.

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Версия на азербайджанском языке Bakının bəzi küçə və prospektlərində nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq

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