На некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть";
2. Проспект Гейдара Алиева главная и второстепенная дороги, в направлении центра;
3. Проспект Зии Буниятова от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 января";
4. Тбилисский проспект, в направлении центра;
5. Улица Узеира Гаджибейли от моста Джаваншира до пересечения с проспектом Азадлыг;
6.Проспект Бабека, в направлении центра;
7. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
8. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января".