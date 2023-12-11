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На некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки

На некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
11 декабря 2023 г. 08:40
На некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть";

2. Проспект Гейдара Алиева главная и второстепенная дороги, в направлении центра;

3. Проспект Зии Буниятова от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 января";

4. Тбилисский проспект, в направлении центра;

5. Улица Узеира Гаджибейли от моста Джаваншира до пересечения с проспектом Азадлыг;

6.Проспект Бабека, в направлении центра;

7. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

8. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января".

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

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