О нас

На некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки

На некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана опубликовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
30 мая 2024 г. 08:47
На некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана опубликовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦИУТ, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

2. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

3. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар, в направлении парка "Деде Горгуд";

4. Проспект Зии Буниятова, от Олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;

5. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

6. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

7. Проспект Бабека, в направлении центра;

8. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

9. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

10. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

11. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей акад. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

12. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında tıxac müşahidə olunur

Самое важное

Генерал-губернатор Австралийского Союза поздравил Ильхама Алиева
Генерал-губернатор Австралийского Союза поздравил Ильхама Алиева
29 мая 2024 г. 20:13
Премьер Словакии направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
Премьер Словакии направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
29 мая 2024 г. 19:34
Анджей Дуда поздравил президента Азербайджана
Анджей Дуда поздравил президента Азербайджана
29 мая 2024 г. 19:27
Президент Словакии направила письмо Ильхаму Алиеву
Президент Словакии направила письмо Ильхаму Алиеву
29 мая 2024 г. 19:19
Генсек ООН поздравил президента Азербайджана
Генсек ООН поздравил президента Азербайджана
29 мая 2024 г. 19:06
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Тагибейли Агдамского района
ФотоПрезидент Ильхам Алиев заложил фундамент села Тагибейли Агдамского района
28 мая 2024 г. 14:42
Президент Болгарии поздравил азербайджанского лидера
Президент Болгарии поздравил азербайджанского лидера
27 мая 2024 г. 20:30
Король Иордании поздравил президента Ильхама Алиева
Король Иордании поздравил президента Ильхама Алиева
27 мая 2024 г. 19:38
В Азербайджане исполнено распоряжение о помиловании
В Азербайджане исполнено распоряжение о помиловании
26 мая 2024 г. 16:04
Омбудсмен: Распоряжение о помиловании говорит о значении, придаваемом правам и свободам человека
Омбудсмен: Распоряжение о помиловании говорит о значении, придаваемом правам и свободам человека
26 мая 2024 г. 12:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi