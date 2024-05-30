На некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана опубликовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана опубликовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦИУТ, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

2. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

3. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар, в направлении парка "Деде Горгуд";

4. Проспект Зии Буниятова, от Олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;

5. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

6. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

7. Проспект Бабека, в направлении центра;

8. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

9. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

10. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

11. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей акад. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

12. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.