На некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
2. Проспект Хатаи, в сторону проспекта Гейдара Алиева;
3. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;
4. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
5. Круг "20 января";
6. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
7. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
8. Улица Кёроглу Рагимова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
9. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении круга "20 Января";
10. Улица Микаила Мушфига, в направлении школы №20.
11. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть".
12. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
13. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.