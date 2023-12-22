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На некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки

На некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки На некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки.
Инфраструктура
22 декабря 2023 г. 08:32
На некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

2. Проспект Хатаи, в сторону проспекта Гейдара Алиева;

3. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;

4. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

5. Круг "20 января";

6. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

7. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

8. Улица Кёроглу Рагимова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

9. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении круга "20 Января";

10. Улица Микаила Мушфига, в направлении школы №20.

11. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть".

12. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

13. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

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