На некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в сторону центра;
3. Улица Кероглу Рагимова, со стороны улицы Гюляра Гадирбекова в сторону улицы Гасана Алиева;
4. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;
5. Улица Рашида Бейбутова, в сторону Центрального банка;
6. Проспект Нефтяников, в сторону круга Азнефть;
7. Проспект Бабека, в сторону центра;
8. Проспект Хатаи, в сторону проспекта Гейдара Алиева;
9. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в сторону центра;
10. Проспект Микаила Усейнова, в сторону круга Азнефти, перед площадью Флага;
11. На проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка.