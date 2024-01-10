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На некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

На некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
10 января 2024 г. 08:29
На некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в сторону центра;

3. Улица Кероглу Рагимова, со стороны улицы Гюляра Гадирбекова в сторону улицы Гасана Алиева;

4. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;

5. Улица Рашида Бейбутова, в сторону Центрального банка;

6. Проспект Нефтяников, в сторону круга Азнефть;

7. Проспект Бабека, в сторону центра;

8. Проспект Хатаи, в сторону проспекта Гейдара Алиева;

9. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в сторону центра;

10. Проспект Микаила Усейнова, в сторону круга Азнефти, перед площадью Флага;

11. На проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка.

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Версия на азербайджанском языке Фото Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

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