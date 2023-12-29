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На некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

На некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
29 декабря 2023 г. 08:24
На некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Улица Афияддина Джалилова, в сторону улицы Юсифа Сафарова;

2. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;

3. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

4. Круг "20 января";

5. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";

6. Улица Кероглу Рагимова, в сторону улицы ак. Гасана Алиева;

7. Автодорога Баку-Сумгайыт, в направлении круга "20 Января";

8. Проспект Нефтяников, в сторону круга Азнефть;

9. Затор наблюдается в направлении улицы Рашида Бейбутова, Центральный банк.

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Версия на азербайджанском языке Bakının bir sıra yollarında sıxlıq müşahidə olunur - SİYAHI

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