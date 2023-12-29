На некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Улица Афияддина Джалилова, в сторону улицы Юсифа Сафарова;
2. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;
3. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
4. Круг "20 января";
5. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";
6. Улица Кероглу Рагимова, в сторону улицы ак. Гасана Алиева;
7. Автодорога Баку-Сумгайыт, в направлении круга "20 Января";
8. Проспект Нефтяников, в сторону круга Азнефть;
9. Затор наблюдается в направлении улицы Рашида Бейбутова, Центральный банк.