На некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Улица Афияддина Джалилова, в сторону улицы Юсифа Сафарова;
2. Проспект Хатаи, в сторону проспекта Гейдара Алиева;
3. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;
4. Проспект Зии Буниятова, в сторону метро "20 Января";
5. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
6. Проспект Ататюрка, в сторону проспекта Зии Буниятова;
7. Круг "20 января";
8. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
9. Улица Ниязи, в сторону круга Азнефть;
10. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";
11. Улица Юсифа Сафарова, в сторону проспекта Гейдара Алиева;
12. Улица Кероглу Рагимова, в сторону проспекта Гейдара Алиева;
13. ПроспектГейдара Алиева, вспомогательная дорога в сторону центра;
14. Затор наблюдается в направлении трассы Баку-Сумгайыт, м/ст "20 Января".