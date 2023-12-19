На некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";
2. Проспект Хатаи, в сторону проспекта Гейдара Алиева;
3. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
4. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в сторону центра;
5. Улица Афияддина Джалилова, в сторону улицы Юсифа Сафарова;
6. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;
7. Круг "20 января";
8. Улица Ниязи, в сторону круга Азнефть;
9. Затор наблюдается в направлении трассы Баку-Сумгайыт, станции метро "20 Января".