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На некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

На некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
19 декабря 2023 г. 08:31
На некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";

2. Проспект Хатаи, в сторону проспекта Гейдара Алиева;

3. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

4. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в сторону центра;

5. Улица Афияддина Джалилова, в сторону улицы Юсифа Сафарова;

6. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;

7. Круг "20 января";

8. Улица Ниязи, в сторону круга Азнефть;

9. Затор наблюдается в направлении трассы Баку-Сумгайыт, станции метро "20 Января".

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Версия на азербайджанском языке Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın hərəkətində tıxac yaranıb

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