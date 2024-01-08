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На некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки – СПИСОК

На некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки – СПИСОК Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
8 января 2024 г. 08:31
На некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки – СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Проспект Нефтяников, в сторону круга Азнефти;

2. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в сторону центра;

3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 Января";

4. Тбилисский проспект, в сторону центра;

5. Проспект Гара Гараева, в сторону метро "Кероглу";

6. Проспект Бабека, в сторону центра;

7. Улица Алы Мустафаева, в сторону проспекта Зии Буниятова;

8. Проспект Микаила Усейнова, в сторону круга Азнефти, перед площадью Флага;

9. Затор наблюдается в направлении трассы Баку-Сумгайыт, станции метро "20 Января".

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Версия на азербайджанском языке Bakının bir sıra yollarında sıxlıq müşahidə olunur - SİYAHI

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