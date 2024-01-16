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На некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

На некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
16 января 2024 г. 08:27
На некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в сторону центра;

2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 Января";

3. Тбилисский проспект, в сторону центра;

4. Проспект Гара Гараева, в сторону станции метро "Кероглу";

5. Проспект Бабека, в сторону центра;

6. Улица Алы Мустафаева, в сторону проспекта Зии Буниятова;

7. Автодорога Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января".

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bəzi yollarında tıxac yaranıb - SİYAHI

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