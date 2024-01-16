На некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в сторону центра;
2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 Января";
3. Тбилисский проспект, в сторону центра;
4. Проспект Гара Гараева, в сторону станции метро "Кероглу";
5. Проспект Бабека, в сторону центра;
6. Улица Алы Мустафаева, в сторону проспекта Зии Буниятова;
7. Автодорога Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января".