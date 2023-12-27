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На некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

На некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
27 декабря 2023 г. 08:25
На некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Проспект Нефтяников, в сторону круга Азнефти;

2. Проспект Гейдара Алиева, главная и вспомогательная дороги, по направлению к центру;

3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 Января";

4. Тбилисский проспект, в сторону центра;

5. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;

6. Улица Алы Мустафаева, в сторону проспекта Зии Буниятова;

7. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

8. Заторы наблюдаются по направлению трассы Баку-Сумгайыт, станции метро "20 Января".

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Версия на азербайджанском языке Фото Bakının bəzi yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

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