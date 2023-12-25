На некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Проспект Хатаи, в сторону проспекта Гейдара Алиева;

2. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;

3. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

4. Круг "20 января";

5. Улица Ниязи, в сторону круга "Азнефть";

6. Автодорога Баку-Сумгайыт, в направлении круга "20 Января";

7. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в сторону центра;

8. Улица Кероглу Рагимова, в сторону проспекта Гейдара Алиева;

9. Улица Микаила Мушфига, в сторону школы №20;

10. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";

11. Проспект Зии Буниятова, в сторону метро "20 Января";

12. Заторы наблюдаются от перекрестка с улицами Диляры Алиевой, улицы Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.