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На некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

На некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
25 декабря 2023 г. 08:28
На некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Проспект Хатаи, в сторону проспекта Гейдара Алиева;

2. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;

3. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

4. Круг "20 января";

5. Улица Ниязи, в сторону круга "Азнефть";

6. Автодорога Баку-Сумгайыт, в направлении круга "20 Января";

7. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в сторону центра;

8. Улица Кероглу Рагимова, в сторону проспекта Гейдара Алиева;

9. Улица Микаила Мушфига, в сторону школы №20;

10. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";

11. Проспект Зии Буниятова, в сторону метро "20 Января";

12. Заторы наблюдаются от перекрестка с улицами Диляры Алиевой, улицы Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında sıxlıq müşahidə olunur - SİYAHI

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