На некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
2. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;
3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";
4. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
6. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;
7. Улица Зарифы Алиевой;
8. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть";
9. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
10. Круг "20 января";
11. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.