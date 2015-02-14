​На некоторых улицах и проспектах Баку наблюдается высокая плотность автомобильного потока

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня на Московском проспекте и недалеко от круга 20 января в сторону города наблюдается высокая плотность автомобильного потока.

Как сообщили Report в центре интеллектуального управления транспортом Баку, в связи с обновлением асфальтового покрытия улица А.Саламзаде временно перекрыта. В связи с ремонтными работами высокая плотность движения наблюдается и на Тбилисском проспекте. Ожидается, что ремонтные работы завершатся в течение 2-3 дней.

Кроме этого, высокая плотность автомобильного потока отмечается и на проспектах Ататюрка (в направлении метро "Гянджлик"), Азадлыг, улицах Г.Алиева и А.Бакиханова.