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    ​На некоторых улицах и проспектах Баку наблюдается высокая плотность автомобильного потока

    В связи с ремонтными работами движение по улице А.Саламзаде перекрыто

    Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня на Московском проспекте и недалеко от круга 20 января в сторону города наблюдается высокая плотность автомобильного потока.

    Как сообщили Report в  центре интеллектуального управления транспортом Баку, в связи с обновлением асфальтового покрытия улица А.Саламзаде временно перекрыта. В связи с ремонтными работами высокая плотность движения наблюдается и на Тбилисском проспекте. Ожидается, что ремонтные работы завершатся в течение 2-3 дней.

    Кроме этого, высокая плотность автомобильного потока отмечается и на проспектах Ататюрка (в направлении метро "Гянджлик"), Азадлыг, улицах Г.Алиева и А.Бакиханова. 

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