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На некоторых улицах Баку затруднено движение транспорта

На некоторых улицах Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
15 января 2024 г. 08:26
На некоторых улицах Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

2. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;

3. Улица Кёроглу Рагимова, в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

4. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть".

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Версия на азербайджанском языке ФотоHava şəraiti ilə əlaqədar ​​​​​​​Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

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