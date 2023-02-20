О нас

На некоторых улицах Баку затруднено движение транспорта

На некоторых улицах Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
20 февраля 2023 г. 08:35
На некоторых улицах Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Проспект Гейдара Алиева, основная и вспомогательная дороги в направлении центра;

2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 января";

4. Круг "20 января";

5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

6. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

7. Проспект Бабека, в направлении центра;

8. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

9. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар, в направлении парка "Деде Горгуд";

10. Улицы 28 Мая и Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

11. Проспект "8 Ноября", от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

12. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;

13. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

14. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

15. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы №20.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında tıxac müşahidə edilir

Другие новости из категории

Названа дата ввода в эксплуатацию автодорог Физули-Гадрут и Джебраил-Гадрут
Названа дата ввода в эксплуатацию автодорог Физули-Гадрут и Джебраил-Гадрут
18 февраля 2023 г. 14:53
Спецпредставитель президента: В Джебраиле и Губадлы ведется проектирование первых сел
Спецпредставитель президента: В Джебраиле и Губадлы ведется проектирование первых сел
18 февраля 2023 г. 14:25
Вахид Гаджиев: В село Агалы будут переселены еще 20 семей
Вахид Гаджиев: В село Агалы будут переселены еще 20 семей
18 февраля 2023 г. 14:13
В прошлом году в Азербайджане отремонтировано более 800 км дорог
В прошлом году в Азербайджане отремонтировано более 800 км дорог
18 февраля 2023 г. 13:47
Салех Мамедов: Новая автомобильная дорога в Шушу будет платной
Салех Мамедов: Новая автомобильная дорога в Шушу будет платной
18 февраля 2023 г. 12:54
Азербайджан обсудил с Польшей развитие Среднего коридора
Азербайджан обсудил с Польшей развитие Среднего коридора
18 февраля 2023 г. 12:36
В Баку проведен рейд в целях пресечения незаконных пассажироперевозок
В Баку проведен рейд в целях пресечения незаконных пассажироперевозок
17 февраля 2023 г. 21:04
В Бакинском порту планируется строительство интермодального и мультимодального терминала
В Бакинском порту планируется строительство интермодального и мультимодального терминала
17 февраля 2023 г. 20:19
Бакинский метрополитен” намерен приобрести новые поезда
"Бакинский метрополитен” намерен приобрести новые поезда
17 февраля 2023 г. 11:40
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
ФотоНа ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
17 февраля 2023 г. 08:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi