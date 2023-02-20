На некоторых улицах Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:
1. Проспект Гейдара Алиева, основная и вспомогательная дороги в направлении центра;
2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";
3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 января";
4. Круг "20 января";
5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
6. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
7. Проспект Бабека, в направлении центра;
8. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
9. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар, в направлении парка "Деде Горгуд";
10. Улицы 28 Мая и Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
11. Проспект "8 Ноября", от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
12. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;
13. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
14. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
15. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы №20.