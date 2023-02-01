На некоторых улицах Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:
1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в сторону центра;
2. Проспекта Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 января" в сторону центра;
4. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога, в направлении центра;
5. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в сторону проспекта Зия Буньядова;
6. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Азадлыг проспекти";
7. Улица Рашида Бейбутова, в сторону ЦБ;
8. Проспект Бабека, в сторону центра;
9. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом Азадлыг;
10. Улица Афиаддина Джалилова, в сторону улицы Юсифа Сафарова;
11. Затор наблюдается в направлении улицы Ниязи, круг "Азнефть".