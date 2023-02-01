О нас

На некоторых улицах Баку затруднено движение транспорта

На некоторых улицах Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
1 февраля 2023 г. 08:49
На некоторых улицах Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в сторону центра;

2. Проспекта Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 января" в сторону центра;

4. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога, в направлении центра;

5. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в сторону проспекта Зия Буньядова;

6. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Азадлыг проспекти";

7. Улица Рашида Бейбутова, в сторону ЦБ;

8. Проспект Бабека, в сторону центра;

9. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом Азадлыг;

10. Улица Афиаддина Джалилова, в сторону улицы Юсифа Сафарова;

11. Затор наблюдается в направлении улицы Ниязи, круг "Азнефть".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında tıxac var - SİYAHI

Самое важное

СГБ: Распространяются неуточненные сведения о теракте в Иране
СГБ: Распространяются неуточненные сведения о теракте в Иране
31 января 2023 г. 14:17
282 человека стали жертвами мин после окончания Отечественной войны
282 человека стали жертвами мин после окончания Отечественной войны
31 января 2023 г. 14:10
Азербайджан представил в Международный суд новые факты установки мин Арменией
Азербайджан представил в Международный суд новые факты установки мин Арменией
31 января 2023 г. 13:46
В Международном суде ООН начались слушания по иску Азербайджана против Армении
В Международном суде ООН начались слушания по иску Азербайджана против Армении
31 января 2023 г. 13:26
МИД Азербайджана предупредил граждан, желающих посетить Иран
МИД Азербайджана предупредил граждан, желающих посетить Иран
31 января 2023 г. 11:40
Алекберли: Возвращение соотечественников в Западный Азербайджан сыграет важную роль в установлении мира в регионе
Алекберли: Возвращение соотечественников в Западный Азербайджан сыграет важную роль в установлении мира в регионе
31 января 2023 г. 11:33
Президент Азербайджана: Самая большая ценность наших отношений с Венгрией заключается во взаимном доверии и в совместной деятельности
Президент Азербайджана: Самая большая ценность наших отношений с Венгрией заключается во взаимном доверии и в совместной деятельности
30 января 2023 г. 22:26
Президент: Основополагающие факторы, связывающие Азербайджан и Венгрию, — это наши общие взгляды на мир
Президент: Основополагающие факторы, связывающие Азербайджан и Венгрию, — это наши общие взгляды на мир
30 января 2023 г. 22:02
Президент Ильхам Алиев: Венгрия и Азербайджан являются друзьями и стратегическими партнерами
Президент Ильхам Алиев: Венгрия и Азербайджан являются друзьями и стратегическими партнерами
30 января 2023 г. 20:28
Президент: Надеемся увидеть участие венгерских компаний в восстановлении Карабаха
Президент: Надеемся увидеть участие венгерских компаний в восстановлении Карабаха
30 января 2023 г. 20:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi