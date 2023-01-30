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На некоторых улицах Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК

На некоторых улицах Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
30 января 2023 г. 08:42
На некоторых улицах Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в сторону центра;

2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 января" в сторону центра;

4. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом Азадлыг;

5. Проспекта Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

6. Проспект Гейдара Алиева, основная в направлении центра.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında tıxac müşahidə edilir

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