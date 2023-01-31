О нас

На некоторых улицах Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК

На некоторых улицах Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
31 января 2023 г. 08:27
На некоторых улицах Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Проспекта Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

4. Улица Микаила Алиева, начиная с НПЗ в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bakının bir sıra yollarında tıxac var - SİYAHI

Экслюзивные новости

Посол: Состояние пострадавших в результате теракта в посольстве Азербайджана удовлетворительное
Посол: Состояние пострадавших в результате теракта в посольстве Азербайджана удовлетворительное
30 января 2023 г. 15:28
Глава Бакинского регионального управления Госслужбы уволен из-за недочетов
Глава Бакинского регионального управления Госслужбы уволен из-за недочетов
30 января 2023 г. 13:46
Как передача танков Abrams и Leopard Украине повлияет на ход войны?
Как передача танков Abrams и Leopard Украине повлияет на ход войны?
30 января 2023 г. 11:49
Турецкий генерал: Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране было заранее спланировано
Турецкий генерал: Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране было заранее спланировано
27 января 2023 г. 14:52
Возмездие за события в Дашалты наступило спустя 28 лет - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоВозмездие за события в Дашалты наступило спустя 28 лет - ФОТОРЕПОРТАЖ
26 января 2023 г. 16:14
Госкомиссия: Проводится идентификация останков, обнаруженных в массовом захоронении в Дашалты
Госкомиссия: Проводится идентификация останков, обнаруженных в массовом захоронении в Дашалты
25 января 2023 г. 16:51
Турецкий депутат: Уверен, что экоактивисты победят в своей справедливой борьбе
Турецкий депутат: Уверен, что экоактивисты победят в своей справедливой борьбе
24 января 2023 г. 17:35
ФАО активно содействует внедрению цифровизации сельского хозяйства в Азербайджане
ФАО активно содействует внедрению цифровизации сельского хозяйства в Азербайджане
24 января 2023 г. 17:33
ВОЗ: Современные варианты Омикрона имеют общие характеристики
ВОЗ: Современные варианты Омикрона имеют общие характеристики
24 января 2023 г. 13:25
Чавушоглу: Во время встречи с Блинкеном мы выразили искренность Азербайджана за мир
Чавушоглу: Во время встречи с Блинкеном мы выразили искренность Азербайджана за мир
21 января 2023 г. 22:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi