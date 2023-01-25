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На некоторых улицах Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК

На некоторых улицах Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
25 января 2023 г. 08:34
На некоторых улицах Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Проспект Гейдара Алиева, основная и вспомогательная дороги в направлении центра;

2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 января";

3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

4. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

6. Улица Короглу Рагимова, начиная от улицы Гюляры Гадирбековой, в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

7. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;

8. Улица Юсифа Сафарова, в обоих направлениях;

9. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

10. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

11. Улица Ниязи, в направлении круга "Азнефть.

12. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında tıxac var - SİYAHI

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