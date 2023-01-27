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На некоторых улицах Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК

На некоторых улицах Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
27 января 2023 г. 08:40
На некоторых улицах Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Проспекта Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

2. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";

3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

4. Улица Микаила Алиева, начиная с НПЗ в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);

5. Улица Кёроглу Рагимова, начиная от улицы Гюляры Гадирбековой, в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında tıxac var - SİYAHI

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