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На некоторых улицах Баку затруднено движение транспорта

На некоторых улицах Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
21 июля 2023 г. 08:19
На некоторых улицах Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, пробки в настоящее время наблюдаются на нижеприведенных дорогах Баку:

1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 января";

3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января".

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Версия на азербайджанском языке Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

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