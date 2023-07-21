На некоторых улицах Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, пробки в настоящее время наблюдаются на нижеприведенных дорогах Баку:
1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 января";
3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января".