На некоторых улицах Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:
1. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 января";
2. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
3. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
5. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг.