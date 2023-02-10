О нас

На некоторых улицах Баку затруднено движение транспорта

На некоторых улицах Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
10 февраля 2023 г. 08:34
На некоторых улицах Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 января";

2. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

3. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

5. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yolllarında tıxac müşahidə olunur

Самое важное

HaberGlobal подготовил сюжет о помощи Фонда Гейдара Алиева в районе землетрясения
HaberGlobal подготовил сюжет о помощи Фонда Гейдара Алиева в районе землетрясения
9 февраля 2023 г. 11:22
Эрдоган поблагодарил президента Азербайджана
Эрдоган поблагодарил президента Азербайджана
8 февраля 2023 г. 16:21
Пресс-секретарь МИД: Из Турции эвакуированы 205 граждан Азербайджана
Пресс-секретарь МИД: Из Турции эвакуированы 205 граждан Азербайджана
8 февраля 2023 г. 14:48
Репортаж из аэропорта в Газиантепе, принимающего помощь и спасателей 
ФотоРепортаж из аэропорта в Газиантепе, принимающего помощь и спасателей 
8 февраля 2023 г. 14:41
Назван объем гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном Турции
Назван объем гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном Турции
8 февраля 2023 г. 13:49
По указанию Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева направит помощь пострадавшим от землетрясения в Турции
По указанию Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева направит помощь пострадавшим от землетрясения в Турции
7 февраля 2023 г. 20:15
В Азербайджане сформирована бригада врачей в связи с землетрясением в Турции
В Азербайджане сформирована бригада врачей в связи с землетрясением в Турции
7 февраля 2023 г. 17:22
Житель Баку: Часть своей пенсии я отправлю в братскую страну - ОПРОС В СТОЛИЦЕ
Житель Баку: Часть своей пенсии я отправлю в братскую страну - ОПРОС В СТОЛИЦЕ
7 февраля 2023 г. 15:39
Президент: В ближайшее время в Азербайджане состоится очередной саммит в рамках Контактной группы ДН
Президент: В ближайшее время в Азербайджане состоится очередной саммит в рамках Контактной группы ДН
7 февраля 2023 г. 15:06
Азербайджанские спасатели извлекли тела 6 человек из-под завалов на бульваре Азербайджан в Турции
ФотоАзербайджанские спасатели извлекли тела 6 человек из-под завалов на бульваре Азербайджан в Турции
7 февраля 2023 г. 12:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi