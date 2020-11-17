На некоторых улицах Баку возникли сложности с движением транспорта

Из-за продолжавшегося всю ночь дождя на некоторых дорогах возникли трудности с передвижением транспортных средств

"Из-за продолжавшегося всю ночь дождя на некоторых дорогах возникли трудности с передвижением транспортных средств".

Как передает Report, об этом заявил глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.

"В настоящее время плотность транспорта наблюдается на следующих улицах и проспектах: На второстепенной дороге проспекта Гейдара Алиева в направлении центра города, на проспекте Гара Гараева, на улице Г.Зардаби в направлении круга 20 Января, на улице Зии Буньятова в направлении круга 20 Января, на улице У.Гаджибекова, на улице А.Ягубова – Баиловский круг, улицах А.Шарифзаде и М.Физули. По причине сложившейся ситуации в настоящее время наблюдается увеличение интервала движения автобусов регулярных экспресс-линий по всем направлениям", - отметил он.