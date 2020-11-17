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На некоторых улицах Баку возникли сложности с движением транспорта

На некоторых улицах Баку возникли сложности с движением транспорта Из-за продолжавшегося всю ночь дождя на некоторых дорогах возникли трудности с передвижением транспортных средств
Инфраструктура
17 ноября 2020 г. 08:55
На некоторых улицах Баку возникли сложности с движением транспорта
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"Из-за продолжавшегося всю ночь дождя на некоторых дорогах возникли трудности с передвижением транспортных средств".

Как передает Report, об этом заявил глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.

"В настоящее время плотность транспорта наблюдается на следующих улицах и проспектах: На второстепенной дороге проспекта Гейдара Алиева в направлении центра города, на проспекте Гара Гараева, на улице Г.Зардаби в направлении круга 20 Января, на улице Зии Буньятова в направлении круга 20 Января, на улице У.Гаджибекова, на улице А.Ягубова – Баиловский круг, улицах А.Шарифзаде и М.Физули. По причине сложившейся ситуации в настоящее время наблюдается увеличение интервала движения автобусов регулярных экспресс-линий по всем направлениям", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bəzi yollarında nəqliyyatın hərəkəti çətinləşib, avtobuslar gecikir

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