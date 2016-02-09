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    ​На некоторых улицах Баку образовались пробки

    Наблюдается медленное движение автомобилей

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня утром на некоторых улицах и проспектах Баку наблюдается плотное движение автомобилей.

    Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

    Так, в эти минуты на шоссе Баку-Сумгайыт (в направлении столицы), пересечении проспекта Азадлыг с улицей Гасана Алиева, Тбилисском проспекте (в направлении центра), проспекте Азадлыг (в направлении АЗС LUKoil), пересечении улицы Гасана Алиева с улицей Самеда Вургуна также отмечается плотное движение транспортных средств. 

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