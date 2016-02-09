​На некоторых улицах Баку образовались пробки

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня утром на некоторых улицах и проспектах Баку наблюдается плотное движение автомобилей.

Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

Так, в эти минуты на шоссе Баку-Сумгайыт (в направлении столицы), пересечении проспекта Азадлыг с улицей Гасана Алиева, Тбилисском проспекте (в направлении центра), проспекте Азадлыг (в направлении АЗС LUKoil), пересечении улицы Гасана Алиева с улицей Самеда Вургуна также отмечается плотное движение транспортных средств.