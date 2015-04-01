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    ​На некоторых улицах Баку наблюдаются автомобильные пробки

    На некотрых проспектах и улицах столицы наблюдается высокая плотность автомобильного движения

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня утром на некоторых дорогах Баку наблюдается высокая плотность движения автотранспорта.

    Как сообщили Report в центре интеллектуального управления транспортом, в настоящее время высокая плотность движения автомобильного транспорта наблюдается на трассе Баку-Сумгайыт (в направлении к городу перед автовокзальным комплексом), улицах Мехди Гусейна и Ниязи.

    В то же время на проспекте Хатаи (перед министерством образования) Тбилисском проспекте наблюдаются автомобильные пробки. 

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