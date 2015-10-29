​На некоторых улицах Баку наблюдается плотное движение транспорта

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Сегодня утром на некоторых дорогах Баку наблюдается плотное движение транспортных средств.

Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), на данный момент на ул. Юсифа Сафарова (перед больницей Нефтяников), шоссе Баку-Сумгайыт (в направлении столицы), пр. Зии Бунъятова (в направлении метро "Короглу"), пр. Азадлыг (в направлении метро "28 мая"), ул. Абдулвахаба Саламзаде (на мосту в направлении ул. Гасанбека Зардаби), пр. Хатаи (перед министерством образования), пр. Гейдара Алиева (в направлении метро "Короглу"), пр. Нефтчиляр (в направлении "Гызыл Гала", на пересечении ул. Азиза Алиева и Ниязи) и Тбилисском проспекте (перед министерством транспорта) отмечается плотное движение транспортных средств.