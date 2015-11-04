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    ​На некоторых улицах Баку наблюдается плотное движение транспорта

    На дорогах отмечается плотный транспортный поток

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ В данные минуты на некоторых улицах Баку наблюдается плотное движение транспортных средств.

    Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом.

    По информации, в эти минуты на шоссе Баку-Сумгайыт (в направлении 20 января), улице Самеда Вургуна (перед Современным образовательным комплексом им. Г.Алиева), Московском проспекте (в направлении 20 января), улице Юсифа Сафарова (перед больницей Нефтяников) и проспекте Матбуат отмечается плотное движение транспорта.

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