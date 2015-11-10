​На некоторых улицах Баку наблюдается плотное движение транспорта

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня утром на шоссе Баку-Сумгайыт перед Бакинским международным автовокзалом (в направлении столицы) наблюдается плотное движение транспортных средств.

Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

По информации, в эти минуты в направлении 20 января, на Тбилисском проспекте (альтернативная дорога - улица Гасана Зардаби), улице Афияддина Джалилова (альтернативная дорога - проспект Ходжалы), проспекте Гейдара Алиева (второстепенная дорога, в направлении города) и улице Гасана Алиева (перед ГКПС) также наблюдается плотное движение транспорта.