​На некоторых улицах Баку наблюдается высокая плотность движения транспорта

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Сегодня на большинстве автодорог города Баку наблюдается высокая плотность движения транспортных средств.

Как сообщили Report в центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), в настоящее время на Бинагадинской дороге (в направлении города), проспекте Нобеля, пересечении улиц Короглу Рагимова и Фаталихана Хойского, а также проспекте Гейдара Алиева (в направлении города) и шоссе Баку-Сумгаит (в направлении города) наблюдается высокая плотность движения транспортных средств.