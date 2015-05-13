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    ​На некоторых улицах Баку наблюдается высокая плотность движения транспорта

    На некоторых улицах Баку наблюдается медленное движение транспортных средств

    Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Сегодня на большинстве автодорог города Баку наблюдается высокая плотность движения транспортных средств.

    Как сообщили Report в центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), в настоящее время на Бинагадинской дороге (в направлении города), проспекте Нобеля, пересечении улиц Короглу Рагимова и Фаталихана Хойского, а также проспекте Гейдара Алиева (в направлении города) и шоссе Баку-Сумгаит (в направлении города) наблюдается высокая плотность движения транспортных средств.

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