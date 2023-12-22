На некоторых улицах Баку будет ограничено движение транспорта

В Баку в Ясамальском районе на улице Гасана Меджидова (участок от проспекта Гусейна Джавида до улицы Зейнала Халилова) и в Низаминском районе на улице Эльшана Сулейманова (участок от улицы Джамшида Нахчыванского до улицы Бахруза Нуриева) с сегодняшнего дн

В Баку в Ясамальском районе на улице Гасана Меджидова (участок от проспекта Гусейна Джавида до улицы Зейнала Халилова) и в Низаминском районе на улице Эльшана Сулейманова (участок от улицы Джамшида Нахчыванского до улицы Бахруза Нуриева) с сегодняшнего дня начнутся ремонтные работы.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

Движение на указанных участках будет частично ограничено и перенаправлено на другие полосы. Сообщается, что ремонтные работы планируется завершить за 4 дня.