На некоторых проспектах и улицах Баку образовались пробки

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Сегодня утром на проспекте Хатаи, улице Сафара Юсифова (перед больницей Нефтчиляр) и улице Зарифы Алиевой наблюдается плотное движения автомобилей.

Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

В то же время на проспекте Зии Бунъятова (в направлении "20 января"), улице Абдулвахаба Саламзаде, улице Короглу Рагимова (перед президентской резиденцией), улице Узеира Гаджибейли, улице А.Бакыханова (на пересечении улицы Гасана Алиева с Тбилисским проспектом) и шоссе Баку-Сумгайыт (в направлении столицы) также отмечается плотный транспортный поток.